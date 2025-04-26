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Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя

Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Развожаевым.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщили в аппарате зампреда правительства.

«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. На ней обсудили вопросы развития образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние годы в школах и детских садах региона создано более 6,5 тысяч новых мест. Ремонтируются и оснащаются современным оборудованием школьные здания. Кроме того, Севастополь поднялся с 66-го на 26 место — самое значительное продвижение из всех регионов: в субъекте создаются молодежные лаборатории, реализуются проекты при поддержке Российского научного фонда.

В ходе встречи вице-премьер и глава города также обсудили перспективы создания международного кампуса Севастопольского государственного университета и развития современной инфраструктуры.