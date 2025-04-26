На Нижней набережной Иркутска появится новый арт-объект — зеркальное сердце

Возле триумфальной арки «Московские ворота» началась установка зеркального сердца — нового элемента проекта «Счастье чистой воды». Работы ведет компания «Фармасинтез», которая уже не первый год поддерживает этот городской проект.
— Место выбрано неслучайно. Сердце является продолжением ансамбля зеркальной надписи «Счастье чистой воды» и фигур бабра и соболя. В его гранях будут отражаться чистая река Ангара, набережная, голубое небо, парящие птицы, а также иркутяне и гости столицы Прибайкалья, которые здесь прогуливаются. Наш город уникальный. Важно в каждом элементе инфраструктуры это подчеркивать, — пояснила выбор места советник мэра Инга Корочкина.
Она также отметила, что «Фармасинтез» активно поддерживает проект и выступил с инициативой создания этого арт-объекта. В выходные на Нижней набережной проведут работы по восстановлению благоустройства. На следующей неделе состоится торжественное открытие зеркального сердца.
Первого июня в парке «Комсомольский» пройдет праздничный фестиваль, посвященный 105-летию Ленинского округа Иркутска. Организаторы приглашают всех горожан присоединиться к мероприятию и увидеть новые арт-объекты проекта.
Зеркальное сердце станет ещё одним ярким символом Иркутска, подчеркивающим его уникальность и красоту.