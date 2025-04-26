На Нижней набережной Иркутска появится новый арт-объект — зеркальное сердце

— Место выбрано неслучайно. Сердце является продолжением ансамбля зеркальной надписи «Счастье чистой воды» и фигур бабра и соболя. В его гранях будут отражаться чистая река Ангара, набережная, голубое небо, парящие птицы, а также иркутяне и гости столицы Прибайкалья, которые здесь прогуливаются. Наш город уникальный. Важно в каждом элементе инфраструктуры это подчеркивать, — пояснила выбор места советник мэра Инга Корочкина.