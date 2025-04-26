Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Нижней набережной Иркутска появится новый арт-объект — зеркальное сердце

На Нижней набережной Иркутска появится новый арт-объект — зеркальное сердце. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

Источник: ТК Город

Возле триумфальной арки «Московские ворота» началась установка зеркального сердца — нового элемента проекта «Счастье чистой воды». Работы ведет компания «Фармасинтез», которая уже не первый год поддерживает этот городской проект.

— Место выбрано неслучайно. Сердце является продолжением ансамбля зеркальной надписи «Счастье чистой воды» и фигур бабра и соболя. В его гранях будут отражаться чистая река Ангара, набережная, голубое небо, парящие птицы, а также иркутяне и гости столицы Прибайкалья, которые здесь прогуливаются. Наш город уникальный. Важно в каждом элементе инфраструктуры это подчеркивать, — пояснила выбор места советник мэра Инга Корочкина.

Она также отметила, что «Фармасинтез» активно поддерживает проект и выступил с инициативой создания этого арт-объекта. В выходные на Нижней набережной проведут работы по восстановлению благоустройства. На следующей неделе состоится торжественное открытие зеркального сердца.

Первого июня в парке «Комсомольский» пройдет праздничный фестиваль, посвященный 105-летию Ленинского округа Иркутска. Организаторы приглашают всех горожан присоединиться к мероприятию и увидеть новые арт-объекты проекта.

Зеркальное сердце станет ещё одним ярким символом Иркутска, подчеркивающим его уникальность и красоту.