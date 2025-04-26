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«Аэрофлот» раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва

Аэрофлот : авиарейс Денпасар Москва задержали по техническим причинам.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рейс Денпасар — Москва авиакомпании «Аэфролот» задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил «Аэрофлот» РИА Новости.

«Аэрофлот» на двое суток задержал рейс с Бали. Согласно табло прилетов «Шереметьево», прилет рейса SU297 заявлен на 18.25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени вылета (18.20 мск 25 апреля).

«Вылет рейса SU297 Денпасар — Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета», — сообщили в «Аэрофлоте».

На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.