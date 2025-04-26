«Аэрофлот» раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва

«Аэрофлот» на двое суток задержал рейс с Бали. Согласно табло прилетов «Шереметьево», прилет рейса SU297 заявлен на 18.25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени вылета (18.20 мск 25 апреля).