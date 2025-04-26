Башкирию ждет резкое похолодание на следующей неделе.

В начале следующей недели в Башкирии резко похолодает, предупредили синоптики региона.
По информации Башгидромета, сегодня и завтра в регионе еще сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью +6,+12 градусов, днем +17,+23. В большинстве районов будут наблюдаться дожди различной интенсивности, местами с грозами.
«В начале следующей недели в тыловой части активного циклона резко похолодает — ночью до −3,+2 градусов, днем до +5,+10. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 4 градуса», — отмечается в сообщении синоптиков Башкирии.
Небольшие и умеренные дожди перейдут в мокрый снег, порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15−20 метров в секунду. В отдельных районах республики высока вероятность отложения мокрого снега на проводах и деревьях, гололедицы и кратковременного установления снежного покрова.