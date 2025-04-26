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Башкирию ждет резкое похолодание на следующей неделе

Башкирию ждет резкое похолодание на следующей неделе.

Сейчас в Ричмонде: +20° 5 м/с 88% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

В начале следующей недели в Башкирии резко похолодает, предупредили синоптики региона.

По информации Башгидромета, сегодня и завтра в регионе еще сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью +6,+12 градусов, днем +17,+23. В большинстве районов будут наблюдаться дожди различной интенсивности, местами с грозами.

«В начале следующей недели в тыловой части активного циклона резко похолодает — ночью до −3,+2 градусов, днем до +5,+10. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 4 градуса», — отмечается в сообщении синоптиков Башкирии.

Небольшие и умеренные дожди перейдут в мокрый снег, порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15−20 метров в секунду. В отдельных районах республики высока вероятность отложения мокрого снега на проводах и деревьях, гололедицы и кратковременного установления снежного покрова.