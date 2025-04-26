Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный молочный шоколад из России

Говорится, что под запрет попал молочный шоколад «Bucheron Blanc Edition». Его производителем является компания «Собрание» (Ярославская область, Россия). При проверке установлено, что массовая доля эквивалентов масла какао оказалась 13,6% при норме не более 5%. В Госстандарте добавляют, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 18%, когда норма 25% и более.