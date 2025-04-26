Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный молочный шоколад из России. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Говорится, что под запрет попал молочный шоколад «Bucheron Blanc Edition». Его производителем является компания «Собрание» (Ярославская область, Россия). При проверке установлено, что массовая доля эквивалентов масла какао оказалась 13,6% при норме не более 5%. В Госстандарте добавляют, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 18%, когда норма 25% и более.
Молочный шоколад из России запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
В пресс-службе уточняют, что все это вводит потребителя в заблуждение относительно вида продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид, отдельные свойства молочного шоколада. Однако данная продукция не может быть молочным шоколадом. Ввозить в Беларусь и продавать данную сладость запрещено с 26 апреля.
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