Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в субботу 26 апреля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Меньше на час. 26 апреля в Беларуси сокращенный рабочий день», — сказано в сообщении.
Напомним, что белорусы 29 апреля отметят Радуницу. В связи с этим понедельник, 28 апреля, перенесли на субботу, 26 апреля.
В ведомстве пояснили, что при переносе рабочего дня на субботу, 26 апреля, применяется рабочее время, которое было запланировано на понедельник, 28 апреля. То есть речь идет про сокращение рабочего дня на один час.
Вместе с тем в Минтруда добавили, что для сотрудников с неполным рабочим временем продолжительность работы в предпраздничный день будет сокращена пропорционально продолжительности неполного рабочего времени.
Тем временем белорусы отдохнут три дня подряд в апреле 2025.
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