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У прилетевшего из Индии воронежца обнаружили холеру

Пациент прибыл рейсом в Москву 21 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

У прилетевшего из Индии в Москву 21 апреля воронежца обнаружили холеру. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Ранее случай заболевания холерой был подтверждён у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом.

Сотрудники Роспотребнадзора оперативно выявили всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. Среди них оказался воронежец.

Пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики. Также установлено, с кем житель контактировал. За этими людьми установлено медицинское наблюдение. Сообщается, что ни у кого симптомов заболевания нет.