У прилетевшего из Индии воронежца обнаружили холеру

У прилетевшего из Индии в Москву 21 апреля воронежца обнаружили холеру. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
Ранее случай заболевания холерой был подтверждён у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом.
Сотрудники Роспотребнадзора оперативно выявили всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. Среди них оказался воронежец.
Пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики. Также установлено, с кем житель контактировал. За этими людьми установлено медицинское наблюдение. Сообщается, что ни у кого симптомов заболевания нет.