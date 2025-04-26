У прилетевшего из Индии воронежца обнаружили холеру

Пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики. Также установлено, с кем житель контактировал. За этими людьми установлено медицинское наблюдение. Сообщается, что ни у кого симптомов заболевания нет.