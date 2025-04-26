В Уфе появилась аллея Победы.

Сегодня в Уфе, в рамках акции «Зеленая Башкирия», появилась аллея Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.
«35 саженцев молодой липы украсили улицу Карла Маркса, — уточнил он. — Отмечу, что в рамках “Зеленой Башкирии” только в Кировском районе Уфы будет посажено более 500 молодых деревьев».
По его мнению, акция «Зелёная Башкирия» — не только масштабное экологическое мероприятие, уже ставшее традицией, но и символ единства, заботы о родной земле.
«Она зародилась по инициативе Главы республики Радия хабирова и с каждым годом становится популярнее, объединяя тысячи людей вокруг благородной цели — сохранить и приумножить природное богатство Башкортостана», — подчеркнул Ирек Сагитов.
Так, в прошлом году, благодаря этой акции, в регионе высажено более 230 тысяч деревьев и кустарников, а ее участниками стали свыше 94 тысяч человек.
«В преддверии 80-летия Победы, будет также посажена “Аллея Славы” и “Аллея Памяти”, как дань памяти и подвигу всем участникам Великой Отечественной войны. Давайте беречь нашу природу и вместе приобщать к этому подрастающее поколение», — добавил Ирек Сагитов.
Между тем сегодня, также в ходе акции «Зеленая Башкирия», но уже в селе Зубово Уфимского района, на территории республиканского клинико-диагностического инфекционного центра высадили 30 сосен.
За шесть лет проведения такой акции в Уфимском районе посажено более 3000 крупномеров и 4750 молодых саженцев и кустарников. За время работы «Зеленой Башкирии» в посадке деревьев участвовали свыше 7000 человек.
Каждая аллея уникальна и носит свое имя. Например, это аллея Героев Отечества в селе Шемяк, аллея Знаний около школы в Булгаково, аллея Мужества в Нурлино, аллеи Почета и Здоровья в Зубово.
«Каждая из них — живая история, дань уважения Героям, символ мужества, почёта и памяти. Присоединяйтесь к акции “Зеленая Башкирия”. Сохраним и приумножим!», — подытожил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.
Как ранее сообщал Башинформ, в рамках акции «Зеленая Башкирия», которая проводится в этом году с 19 апреля по 10 мая (единый день — 26 апреля), в республике планируется высадить 135 новых аллей.