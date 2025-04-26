Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Соликамска будут судить за разбойное нападение на женщину

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего местного жителя.

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале в дежурную часть полиции обратилась жительница Соликамска с заявлением о разбойном нападении. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Оказалось, что днем нетрезвый фигурант пришел к приятелю за деньгами в общежитие. Он получил наличные и отправился в магазин. В подъезде, поравнявшись с незнакомой женщиной, он схватил ее за горло и, угрожая, выдернул из рук сумку. На следующем лестничном пролете мужчина догнал напуганную гражданку и ударил ее по лицу. Женщина стала звать на помощь, это спугнуло злоумышленника, и он ретировался. От сумки соликамец избавился, а телефон оставил себе.

Во время следствия фигурант пытался избежать ответственности, придумывал разнообразные версии произошедшего. Но полицейские собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины. Его арестовали. Телефон изъяли и вернули владелице.

Теперь уголовное дело передано в суд.