Жителя Соликамска будут судить за разбойное нападение на женщину

Оказалось, что днем нетрезвый фигурант пришел к приятелю за деньгами в общежитие. Он получил наличные и отправился в магазин. В подъезде, поравнявшись с незнакомой женщиной, он схватил ее за горло и, угрожая, выдернул из рук сумку. На следующем лестничном пролете мужчина догнал напуганную гражданку и ударил ее по лицу. Женщина стала звать на помощь, это спугнуло злоумышленника, и он ретировался. От сумки соликамец избавился, а телефон оставил себе.