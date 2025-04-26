Жителя Соликамска будут судить за разбойное нападение на женщину

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в дежурную часть полиции обратилась жительница Соликамска с заявлением о разбойном нападении. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали его.
Оказалось, что днем нетрезвый фигурант пришел к приятелю за деньгами в общежитие. Он получил наличные и отправился в магазин. В подъезде, поравнявшись с незнакомой женщиной, он схватил ее за горло и, угрожая, выдернул из рук сумку. На следующем лестничном пролете мужчина догнал напуганную гражданку и ударил ее по лицу. Женщина стала звать на помощь, это спугнуло злоумышленника, и он ретировался. От сумки соликамец избавился, а телефон оставил себе.
Во время следствия фигурант пытался избежать ответственности, придумывал разнообразные версии произошедшего. Но полицейские собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины. Его арестовали. Телефон изъяли и вернули владелице.
Теперь уголовное дело передано в суд.