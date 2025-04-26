В Самаре очистят от мусора оба берега Волги

Сначала подрядчик очистит от мусора вверенные ему территории. А после этого для поддержания порядка организуют централизованный сбор и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения. Для этого в границах Самары на правом берегу Волги установят сборно-разборные площадки, а на левом берегу установят бункера-накопители.