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Около 200 электросамокатчиков обратились в больницы Екатеринбурга

За месяц в больницы Екатеринбурга за помощью обратились около 200 электросамокатчиков.

Данную статистику представила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Электросамокатчики поступают с ушибами, переломами бедренной кости, ссадинами, тупыми травмами живота. Есть и смертельные случаи.

«Обстоятельства травмирования — прыжки на бордюры, столкновения с пешеходами и другими самокатчиками», — сообщили в ведомстве.

Более 120 электросамокатчиков поступили в ЦБГ № 7, 20 — в ЦГБК № 23, по 8 — в ГБ № 36 и ЦГБК № 24, 7 — в ЦГКБ № 6.

«МК-Урал» ранее писал, что следователи устанавливают обстоятельства наезда самокатчика на малолетнего ребёнка. В результате инцидента ребенок получил травму.

ЧП произошло во дворе одной из школ Железнодорожного района. Учащийся в возрасте около 16 лет, управлявший частным электросамокатом, наехал на другого учащегося — мальчика около 12 лет.