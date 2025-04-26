Около 200 электросамокатчиков обратились в больницы Екатеринбурга

Данную статистику представила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
Электросамокатчики поступают с ушибами, переломами бедренной кости, ссадинами, тупыми травмами живота. Есть и смертельные случаи.
«Обстоятельства травмирования — прыжки на бордюры, столкновения с пешеходами и другими самокатчиками», — сообщили в ведомстве.
Более 120 электросамокатчиков поступили в ЦБГ № 7, 20 — в ЦГБК № 23, по 8 — в ГБ № 36 и ЦГБК № 24, 7 — в ЦГКБ № 6.
«МК-Урал» ранее писал, что следователи устанавливают обстоятельства наезда самокатчика на малолетнего ребёнка. В результате инцидента ребенок получил травму.
ЧП произошло во дворе одной из школ Железнодорожного района. Учащийся в возрасте около 16 лет, управлявший частным электросамокатом, наехал на другого учащегося — мальчика около 12 лет.