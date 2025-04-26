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СФР Башкирии: некоторые женщины могут выйти на пенсию в 50 лет

Соцфонд сообщил, что многодетные жительницы Башкирии могут выйти на пенсию досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Башкирии рассказало, что некоторые женщины могут выйти на пенсию досрочно. Речь идет о многодетных матерях.

Как пояснили в СФР, раньше срока на пенсию могут жительницы республики, у которых есть:

— пятеро и более детей — в 50 лет (на 10 лет раньше стандартного возраста);

— четверо детей — в 56 лет;

— трое детей — 57 лет.

В ведомстве отметили, что для выхода на пенсию досрочно многодетным материям необходимо иметь как минимум 15 лет стажа, а на момент обращения все деть в семье должны быть старше восьми лет. Без возможность раньше срока получbть пенсию останутся женщины, которые были лишены родительских прав.

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