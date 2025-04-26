СФР Башкирии: некоторые женщины могут выйти на пенсию в 50 лет

В ведомстве отметили, что для выхода на пенсию досрочно многодетным материям необходимо иметь как минимум 15 лет стажа, а на момент обращения все деть в семье должны быть старше восьми лет. Без возможность раньше срока получbть пенсию останутся женщины, которые были лишены родительских прав.