СФР Башкирии: некоторые женщины могут выйти на пенсию в 50 лет

Отделение Социального фонда России по Башкирии рассказало, что некоторые женщины могут выйти на пенсию досрочно. Речь идет о многодетных матерях.
Как пояснили в СФР, раньше срока на пенсию могут жительницы республики, у которых есть:
— пятеро и более детей — в 50 лет (на 10 лет раньше стандартного возраста);
— четверо детей — в 56 лет;
— трое детей — 57 лет.
В ведомстве отметили, что для выхода на пенсию досрочно многодетным материям необходимо иметь как минимум 15 лет стажа, а на момент обращения все деть в семье должны быть старше восьми лет. Без возможность раньше срока получbть пенсию останутся женщины, которые были лишены родительских прав.
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