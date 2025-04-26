Фанат из Питера прилетел в Новосибирск за мерчем «Локомотива»

Семён, живущий в Санкт-Петербурге, является преданным фанатом волейбольного клуба из Новосибирска. На матчах без клубной экипировки он чувствовал себя неуютно, а заказать мерч через интернет не получилось — у «Локомотива» нет онлайн-магазина.