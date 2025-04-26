Фанат из Питера прилетел в Новосибирск за мерчем «Локомотива»

Петербургский болельщик преодолел 3,5 тысячи километров, чтобы купить атрибутику новосибирского «Локомотива». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Семён, живущий в Санкт-Петербурге, является преданным фанатом волейбольного клуба из Новосибирска. На матчах без клубной экипировки он чувствовал себя неуютно, а заказать мерч через интернет не получилось — у «Локомотива» нет онлайн-магазина.
Чтобы приобрести шарф и кепку с символикой любимой команды, болельщику пришлось лететь в Новосибирск и покупать атрибутику прямо на домашней арене «железнодорожников».