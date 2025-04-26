КГК вернул в бюджет один млн рублей, полученных двумя предприятиями Беларуси

В КГК сообщили, что всего в период с 2020 по 2024 годы было необоснованно получено более двух миллионов рублей. Говорится, что основанием для получения денег послужили недостоверные данные о посевных площадях, которые были представлены указанными предприятиями в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В ведомстве обратили внимание, что фактически площади оказались в разы меньше заявленных.