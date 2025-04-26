КГК вернул в бюджет один млн рублей, полученных двумя предприятиями Беларуси

КГК вернул в бюджет один миллион рублей, полученных двумя предприятиями Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«После вмешательства КГК в бюджет возращено более 1 млн. рублей средств, незаконно полученных предприятиями Витебской области», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что проверками двух предприятий Витебской области были установлены факты незаконно полученных средств из бюджета в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» для оплаты минеральных удобрений, а также средств защиты растений.
В КГК сообщили, что всего в период с 2020 по 2024 годы было необоснованно получено более двух миллионов рублей. Говорится, что основанием для получения денег послужили недостоверные данные о посевных площадях, которые были представлены указанными предприятиями в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В ведомстве обратили внимание, что фактически площади оказались в разы меньше заявленных.
По требованию Комитета государственного контроля Витебской области обеспечивается возврат в бюджет незаконно полученных денег.
«В настоящее время с учетом начисленных процентов взыскано более 1 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что за допущенные нарушения предприятия и их руководители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Так, в отношении должностного лица предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин, или до 840 рублей. В отношении юрлица — до 50% незаконно полученных средств.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемами крупного предприятия Беларуси.
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