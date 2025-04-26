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«Фонтаны пустить». В Петергофе открыли новый сезон

Фонтан «Самсон» запустили в Петергофе 26 апреля, вместе с ним заработали ещё более 150 фонтанов. Торжественную церемонию открыл директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Источник: Фонтанка.ру

Он напомнил, что после Великой Отечественной войны музей открылся в 1946 году, а фонтан «Самсон» вернулся на свое место в 1947 году.

«Возрождение Петергофа — это та большая тема, которая красной нитью будет проходить через весь сезон, — сказал он. И дал сигнал: — Фонтаны пустить».

Журналистам Ковриков рассказал, что к запуску фонтанов в музее готовились: сажали цветы и чистили водопроводящую систему. «Сейчас она в идеальном состоянии», — добавил он.

Летом в Петергофе запланированы фестивали духовых оркестров, выставки, посвященные работе реставраторов по восстановлению музея после войны. 17 мая в Петергофе пройдет весенний праздник фонтанов.

С 26 апреля вход в парк стал платным. По словам Коврикова, цены на билеты не изменились, но добавились льготы — многодетные семьи смогут бесплатно посещать музей и фонтаны.