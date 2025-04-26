Верховный суд РФ разрешил самооборону с ножом при угрозе детям

Верховный суд России разъяснил, что применение ножа для самообороны допустимо, если нападение совершает группа лиц, а под угрозой оказываются не только взрослые, но и дети. Поводом для разъяснений стало дело жителя Твери, который защитил свою семью от нападавших и был полностью оправдан. Еще в 2022 году ВС РФ постановил, что все сомнения в превышении обороны трактуются в пользу обвиняемого.