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Путин поздравил советника главы ГКНПЦ имени М. В. Хруничева с днем рождения

Путин поздравил советника главы ГКНПЦ им М. В. Хруничева Иванова с днем рождения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Владимира Иванова с днем рождения, отметил, что его профессиональный путь — яркий пример честного служения избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите поздравления с днем рождения. Ваш плодотворный профессиональный путь — яркий пример честного служения избранному делу, Родине, нашему народу. Вы всегда работаете творчески, с полной отдачей, демонстрируете серьёзный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач, щедро делитесь знаниями и богатейшим опытом с молодыми коллегами», — говорится в поздравлении.

Президент РФ отметил, что такая многогранная, ответственная работа, значимый вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление её научно-технического потенциала заслуживают самого глубокого признания, и потому, по словам Путина, Иванов по праву удостоен высокого звания Герой Труда Российской Федерации.

Глава государства пожелал Иванову доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.