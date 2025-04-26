Путин поздравил советника главы ГКНПЦ имени М. В. Хруничева с днем рождения

«Примите поздравления с днем рождения. Ваш плодотворный профессиональный путь — яркий пример честного служения избранному делу, Родине, нашему народу. Вы всегда работаете творчески, с полной отдачей, демонстрируете серьёзный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач, щедро делитесь знаниями и богатейшим опытом с молодыми коллегами», — говорится в поздравлении.