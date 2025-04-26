«Яркие фотозоны, квизы и десертные клопсы»: на острове Канта в Калининграде открылась весенняя ярмарка

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на территории открыли фудкорт с десятками павильонов. Гости могут попробовать десертные клопсы, тартар из печёного баклажана с греческим йогуртом, манты в пиале, пян-се, супы в хлебе и другие блюда. Также на ярмарке работает творческая мастерская, где предлагают сделать трендовые авоськи, свечи с травами и игрушки из ниток.