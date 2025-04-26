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«Яркие фотозоны, квизы и десертные клопсы»: на острове Канта в Калининграде открылась весенняя ярмарка

Мероприятие продлится до 11 мая.

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На острове Канта в Калининграде открылась весенняя ярмарка. Мероприятие продлится до 11 мая.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на территории открыли фудкорт с десятками павильонов. Гости могут попробовать десертные клопсы, тартар из печёного баклажана с греческим йогуртом, манты в пиале, пян-се, супы в хлебе и другие блюда. Также на ярмарке работает творческая мастерская, где предлагают сделать трендовые авоськи, свечи с травами и игрушки из ниток.

На территории острова Канта обустроили множество ярких фотозон. Жители и гости города могут сделать снимки на фоне огромных одуванчиков, лимонов, покататься на цветочных качелях и поиграть на пианино с граффити.

Кроме того, под эстакадным мостом открыли «Культурное место». В новом пространстве проводят квизы и показывают кино. В дни ярмарки там также организуют концерты и встречи с интересными людьми. С подробным расписанием всех событий можно ознакомиться на сайте Кафедрального собора по ссылке.

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