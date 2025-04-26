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СК установил мужчину, причастного к осквернению могил бойцов СВО в Крыму

В Крыму установлен преступник, причастный к осквернению захоронений бойцов СВО.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Крыму установлен причастный к осквернению воинских захоронений погибших в зоне СВО, в том числе могилы корреспондента «Известий» Александра Федорчака, сообщается в Telegram-канале главного военного следственного управления СК России.

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела по факту повреждения захоронений могил крымчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции, среди которых — могила корреспондента «Известий» Александра Федорчака (статья 243.4 УК РФ).

«В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления — безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 31 марта на территории кладбища Уваровского сельского поселения был совершён поджог воинских захоронений местных жителей, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

Подозреваемый дал признательные показания, подробно рассказав в ходе проверки показаний на местности об обстоятельствах. Расследование уголовного дела продолжается.