СК установил мужчину, причастного к осквернению могил бойцов СВО в Крыму

«В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления — безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», — говорится в сообщении.