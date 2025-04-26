В их числе — губернатор региона Андрей Травников и участники регионального проекта «Герои НовоСибири». — Вопросы диктанта сложные, честно признаюсь, не на все я смог ответить, потому что некоторые вопросы требовали знания не только истории Великой Отечественной войны, но и советского кино. Наверняка найдутся участники, которые ответят на все вопросы. В частности, один из победителей прошлого года — жительница Новосибирской области. В этом году она будет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая. Как говорится, есть ради чего изучать информацию, готовиться к очередному «Диктанту Победы», — поделился впечатлениями Андрей Травников. Герой России, участник СВО Владимир Сайбель заявил, что нынешние поколения — потомки победителей — должны чтить и приумножать заслуги предков. И такие мероприятия, как «Диктант Победы», помогают в этом. Участник проекта «Герои НовоСибири» Алексей Боров сказал, что знание истории Великой Отечественной войны, подвига дедов и прадедов помогали на поле боя. Он подчеркнул важность таких акций, как «Диктант Победы», для детей. Победители федерального этапа акции «Диктант Победы» смогут присутствовать на Параде Победы в Москве, а абитуриенты получат дополнительные десять баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Екатерина Болдырева сообщила, что в этом году по всему миру участниками «Диктанта Победы» станут более трех миллионов человек, акция охватит свыше 80 стран. В Новосибирской области диктант можно было написать на 768 площадках. Справка. Новосибирская область запустила проект «Герои НовоСибири» по поручению президента РФ. Он является региональным аналогом федеральной программы «Время Героев». Это программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор. Заявки на участие в проекте «Герои НовоСибири» подали более 750 человек из 27 субъектов Российской Федерации, в том числе из новых регионов.