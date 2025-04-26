Улицы Волгограда раньше обычного завалило тополиным пухом

Напомним, аллергия на тополиный пух — это популярный миф, сам по себе он не является аллергеном. Однако вполне возможно, что после встречи с ним вы начнете кашлять, чихать, а ваши глаза покраснеют. Во-первых, это механическое раздражение, во-вторых, пух собирает на себя пыльцу растений, которые как раз являются аллергенами, а также различный мусор.