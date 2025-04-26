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Улицы Волгограда раньше обычного завалило тополиным пухом

В 2025 году он начал летать по улицам уже в середине апреля.

Источник: Комсомольская правда

Тополиный пух в 2025 году начал беспокоить волгоградцев на пару недель раньше, чем в прошлые годы. Если раньше белые сугробы на тротуарах и проезжей части появлялись в начале мая, на этот раз пух начал летать уже в середине апреля.

Напомним, аллергия на тополиный пух — это популярный миф, сам по себе он не является аллергеном. Однако вполне возможно, что после встречи с ним вы начнете кашлять, чихать, а ваши глаза покраснеют. Во-первых, это механическое раздражение, во-вторых, пух собирает на себя пыльцу растений, которые как раз являются аллергенами, а также различный мусор.