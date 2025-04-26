Накануне майских праздников в Пермском крае введут «летние» электрички

С 30 апреля РЖД вводит дополнительные «летние» электрички. Они будут ходить весь дачный сезон, так как традиционно, начиная с майских праздников, количество пассажиров увеличивается.
С 30 апреля по 28 сентября ежедневно будут ходить дополнительные электрички по маршруту Чусовская — Баская — Чусовская и Пермь-2 — Дивья — Пермь-2.
По пятницам, субботам и воскресеньям добавляются пригородные поезда Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2, Пермь-2 — Кишерть, Кишерть — Верещагино.
С 5 мая по 25 сентября, с понедельника по четверг, назначаются дополнительные пригородные поезда Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2. А по субботам с 17 мая по 4 октября будет курсировать электричка Пермь-2 — Григорьевская. Также она запланирована на 1 и 8 мая.
— Помимо того у некоторых пригородных поездов добавятся дополнительные «летние» остановки на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов, — сообщили в пресс-службе СвЖД.