Накануне майских праздников в Пермском крае введут «летние» электрички

С 5 мая по 25 сентября, с понедельника по четверг, назначаются дополнительные пригородные поезда Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2. А по субботам с 17 мая по 4 октября будет курсировать электричка Пермь-2 — Григорьевская. Также она запланирована на 1 и 8 мая.