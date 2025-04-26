В Ташкенте впервые пройдет международная выставка экологических технологий

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте в выставочном комплексе Central Asian Expo впервые пройдет Международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025. Об этом сообщает Минэкологии Узбекистана.
"С 19 по 21 июня столица Узбекистана станет центром зеленых инноваций: в выставочном комплексе Central Asian Expo (CAEx) впервые пройдет Международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025. Это не просто выставка — это движение, которое объединит мировое экологическое сообщество, промышленность, государственные и частные структуры на пути к устойчивому будущему говорится в сообщении ведомства.
Eco Expo Central Asia 2025 — первая в регионе специализированная платформа для обмена передовыми экологическими технологиями, практиками и решениями. Здесь будет продемонстрировано все — от искусственного интеллекта в экологии до решений в области водосбережения, от зеленой энергетики до экотуризма. Впервые Центральная Азия соберет экспонентов из более чем 25 стран, включая Турцию, Китай, ОАЭ, Японию, Республику Корея, Саудовскую Аравию, Германию и другие.
«Для экспонентов Eco Expo — это возможность не просто продемонстрировать свои зеленые инициативы, но и выйти на новые рынки, наладить партнерские связи, вдохновиться экологическими инновациями и стать частью глобального экологического тренда. Здесь пройдут деловые встречи, презентации, экспертные панели, а также представления стартапов и экологических проектов», — отметили в ведомстве.
На выставке будут представлены регионы Узбекистана с их зелеными инициативами, министерства и ведомства, активно внедряющие устойчивые практики, индустриальные образовательные учреждения, обучающие экологическому мышлению, туристические объекты, предлагающие эко-маршруты и многое другое.
Особое внимание уделено разделам:
- зеленые города, чистые технологии (clean-tech);
- эко-финансы, охраняемые природные территории;
- зеленый транспорт и озеленение.
Помимо основной экспозиции гостей ждут презентации экспертов и лидеров индустрии, конкурс видеороликов и фотовыставка, посвященные природному наследию страны, показ документального фильма об экологии Узбекистана, арт-экспозиции, отражающие гармонию природы и человека.
«В течение трех дней выставка станет площадкой, способной изменить экологическую повестку региона и открыть новые перспективы для развития предпринимательства в сфере устойчивых и экологичных технологий», — добавили в министерстве.