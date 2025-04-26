В Ташкенте впервые пройдет международная выставка экологических технологий

Eco Expo Central Asia 2025 — первая в регионе специализированная платформа для обмена передовыми экологическими технологиями, практиками и решениями. Здесь будет продемонстрировано все — от искусственного интеллекта в экологии до решений в области водосбережения, от зеленой энергетики до экотуризма. Впервые Центральная Азия соберет экспонентов из более чем 25 стран, включая Турцию, Китай, ОАЭ, Японию, Республику Корея, Саудовскую Аравию, Германию и другие.