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В Самаре стали известны 9 остановок для автобусов до дачных массивов области

В Самаре начинается дачный сезон, многие жители уже готовят рассаду и маринуют мясо.

В Самаре начинается дачный сезон, многие жители уже готовят рассаду и маринуют мясо. О транспорте до дач рассказали в дептрансе региона.

В областной столице устроили несколько автобусных остановок, с которых горожане смогут уехать к дачным массивам.

Вот их список: Улица Георгия Димитрова, Завод «Металлург», Поселок Управленческий, Дом Печати, Площадь им. Кирова, Хлебная площадь, Автостанция «Аврора», Пригородный автовокзал, Проспект Ленина.

Недавно дачникам объяснили как будет проходить полив участков в сезоне 2025.

Новости губернии вы можете найти в телеграм-канале «МК в Самаре».