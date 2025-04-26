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Главные экономисты в Новосибирске могут зарабатывать до 225 тысяч рублей

В среднем же в городе таким специалистам предлагают 130 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Главные экономисты в промышленных предприятиях Новосибирска могут зарабатывать до 225 тысяч рублей. Но такую зарплату готовы платить тем, кто имеет опыт участия во внедрении системы управленческого учета и его автоматизации, а также работал в аналогичной должности от пяти лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

В среднем же главным экономистам новосибирских промышленных предприятий предлагают 130 тысяч рублей.

— Для сравнения, в Москве этот показатель достигает 175 тысяч рублей, а в Петербурге — 150 тысяч рублей в месяц, — указано в исследовании.