«Быстро в ноги!»: скандал в школе Братска закончился увольнением учителей

В одной из школ Братска на днях разгорелся конфликт. КП-Иркутск выяснила, что учитель поставила в угол 10-летнюю Дашу за баловство — она порвала оскорбительный рисунок в свой адрес. За сестру заступилась 12-летняя Алина, после этого ситуация сильно обострилась. Со слов матери девочек, есть аудиозапись, где другая учительница заставляла Дашу публично извиняться — возможно, стоя на коленях. Сейчас ситуацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.