«Быстро в ноги!»: скандал в школе Братска закончился увольнением учителей

В одной из школ Братска на днях разгорелся конфликт. КП-Иркутск выяснила, что учитель поставила в угол 10-летнюю Дашу за баловство — она порвала оскорбительный рисунок в свой адрес. За сестру заступилась 12-летняя Алина, после этого ситуация сильно обострилась. Со слов матери девочек, есть аудиозапись, где другая учительница заставляла Дашу публично извиняться — возможно, стоя на коленях. Сейчас ситуацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
— Это событие вызывают глубокое возмущение и тревогу. Педагоги допустили унижение, грубость и жестокое обращение с детьми. Оскорбления, выкрики, постановка ребёнка в угол, на колени, принуждение к унижению — это не только недопустимо, это разрушает личность ребёнка и подрывает доверие к школе как к месту безопасности и развития, — пишет в соцсети Татьяна Афанасьева.
Стало известно, что педагогов, допустивших такое поведение, уволили. Напомним, сейчас полицейские, а также председатель комитета по образованию Братска Оксана Ефимова проводят проверку — итоги будут озвучены 19 мая на родительском собрании.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажир такси расцарапала лицо водителя в Иркутске.