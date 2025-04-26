Как и на чем добраться до кладбищ в Омске на Радоницу

В предстоящее воскресенье, 27 апреля, в связи с празднованием Дня поминовения усопших в Омске будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках городских дорог, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
С 6:00 до 20:00 будет прекращено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, на следующих участках:
- Улица Бударина — от улицы Щербанева до улицы К. Либкнехта, включая парковочное пространство у остановки «Ул. Бударина»
- Дорога от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища
- Улица Лесоперевалка — от улицы Мельничной до строения 1 В, включая разворотную площадку у остановки «Механический завод» для размещения автобусов
Важно отметить, что на указанных территориях также будет запрещена парковка автомобилей. Городские власти призывают омичей учитывать данные ограничения при планировании своих поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Как отметил мэр, это ограничение должно обеспечить большую безопасность при движении специальных маршрутов. Напомним, что именно в Радоницу будут ходить 13 специальных маршрутов под номерами от 601 до 613. Они будут курсировать с 8 утра 29 апреля до 8 вечера. Также в администрации приняли решение временно продлить 17 автобусный маршрут. В день поминовения усопших он будет проходить через кладбище при выезде из поселка Магистральный.
На Ново-Кировское кладбище можно будет попасть на специальных маршрутах № 601 и 602.
До Ново-Южного кладбища пойдут маршруты № 603, 604, 605.
До Западного кладбища получится доехать на автобусах № 606, 607.
До Юго-Восточного будут курсировать автобусы № 608, 609.
До Северо-Восточного кладбища повезут омичей автобусы № 610, 611, 612.
До кладбища в Черемуховском можно будет доехать на 613 автобусе.
Всего 29 апреля на специальных маршрутах будут работать 134 автобуса разной вместимости. Отмечают, что они будут не ниже среднего класса.