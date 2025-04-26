Как и на чем добраться до кладбищ в Омске на Радоницу

Как отметил мэр, это ограничение должно обеспечить большую безопасность при движении специальных маршрутов. Напомним, что именно в Радоницу будут ходить 13 специальных маршрутов под номерами от 601 до 613. Они будут курсировать с 8 утра 29 апреля до 8 вечера. Также в администрации приняли решение временно продлить 17 автобусный маршрут. В день поминовения усопших он будет проходить через кладбище при выезде из поселка Магистральный.