«Зеленстрой» отреагировал на нелегальную площадку для выгула собак в Чижовке. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что локация была обустроена руками жителей ближайших домов на пляже «Жара». Так, в тени деревьев были установлены лавочки, вкопана табличка «Зона свободного выгула собак». Уточняется, что любое вмешательство в инфраструктуру следует согласовывать с коммунальными службами. По этой причине нелегально установленный знак демонтировали.
Директор «Зеленстроя Заводского района» Андрей Жихарев заметил, что гражданина, который обустроил указанную площадку, постараются найти и побеседовать с ним.
— Объясним ему, что существуют правила содержания питомцев. Согласно им, животные должны выгуливаться в отведенных местах, — уточнил директор.
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