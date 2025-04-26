«Зеленстрой» отреагировал на нелегальную площадку для выгула собак в Чижовке

В сообщении говорится, что локация была обустроена руками жителей ближайших домов на пляже «Жара». Так, в тени деревьев были установлены лавочки, вкопана табличка «Зона свободного выгула собак». Уточняется, что любое вмешательство в инфраструктуру следует согласовывать с коммунальными службами. По этой причине нелегально установленный знак демонтировали.