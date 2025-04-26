ГАИ Беларуси сказала про новый фотофиксатор скорости, не обозначающийся знаками

В пресс-службе уточнили, что возможности устройства позволяют классифицировать транспорт по типу, а также по установленному в отношении него скоростному ограничению. Сказано, что после обработки данных нарушитель получит постановление, касающееся привлечения к административной ответственности, так называемое «письмо счастья».