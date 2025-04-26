ГАИ Беларуси сказала про новый фотофиксатор скорости, не обозначающийся знаками. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что Госавтоинспекция постоянно внедряет инновации, связанные со сферой обеспечения безопасности дорожного движения. Так, новинкой 2025 года стал измерительный комплекс «Оракул инсайт». В ведомстве отметили, что прибор поступил на вооружение дорожно-патрульной службы ГАИ.
Уточняется, что фотофиксатор нарушения размещается на борту патрульного автомобиля Госавтоинспекции и уже оттуда ведется автоматический контроль за установленной скоростью: в попутном и во встречном направлениях.
«В местах использования прибора участки дороги соответствующими дорожными знаками обозначаться не будут!» — заметили в МВД.
В пресс-службе уточнили, что возможности устройства позволяют классифицировать транспорт по типу, а также по установленному в отношении него скоростному ограничению. Сказано, что после обработки данных нарушитель получит постановление, касающееся привлечения к административной ответственности, так называемое «письмо счастья».
Кстати, Минобороны предупредило о репетициях парада Победы в Минске 2 и 6 мая: «Полное ограничение всех видов транспорта на улицах и проспектах».
Ранее Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в субботу 26 апреля.
Тем временем ГАИ сказала про новые знаки и дорожную разметку в Минске в 2025 году.
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