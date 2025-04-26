С 1 мая в столице заработают сезонные маршруты до пляжей и парков

1 мая в Москве возобновят работу сезонные маршруты городского транспорта № 390, 400а и 400 В. Благодаря им горожане смогут добираться до пляжей и водоемов Москвы.
«Сезонные маршруты пользуются популярностью у москвичей, поэтому мы возобновляем их работу в этом году. Благодаря им горожане смогут добраться до водоемов и пляжей столицы. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного городского транспорта и повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Автобусы маршрута № 390 будут следовать от станции метро «Полежаевская» до пляжа № 3 в зоне отдыха «Серебряный бор». Интервал их движения составит 10−20 минут. Шесть автобусов малого класса будут обслуживать этот маршрут. Москвичи и гости столицы смогут пользоваться им до закрытия сезона.
В Зеленограде также возобновят работу сезонные маршруты № 400а и 400 В, автобусы которых будут курсировать до деревень Полежайки и Соколово.
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