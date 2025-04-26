С 1 мая в столице заработают сезонные маршруты до пляжей и парков

«Сезонные маршруты пользуются популярностью у москвичей, поэтому мы возобновляем их работу в этом году. Благодаря им горожане смогут добраться до водоемов и пляжей столицы. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного городского транспорта и повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.