Минлесхоз: радиации в белорусских лесах становится меньше

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Площадь радиационного загрязнения лесов, находящихся в ведении Минлесхоза, в 2024 году уменьшилась на 18,1 тысяч гектаров. Такими данными «Беллесозащиты» поделилась пресс-служба лесного ведомства в своем официальном Telegram-канале.
В министерстве пояснили, что контроль радиоактивного загрязнения территории лесного фонда осуществляет служба радиационного контроля отрасли, в которую входят 35 аккредитованных подразделений. Каждый год ими проводится уточнение радиационной обстановки.
В настоящее время площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза составляет 1,2 миллионов гектаров.
«После трагедии каждый четвертый лесной квартал оказался в зоне загрязнения. По прошествии почти сорока лет значительно уменьшились уровни и площади радиоактивного загрязнения в результате естественного распада выпавших радионуклидов», — отметили в профильном ведомстве.
Так, если в 1995 году доля загрязненных лесов, подведомственных Минлесхозу, составляла 25,6%, то в 2024 году уже 13,9%.