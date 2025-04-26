Минлесхоз: радиации в белорусских лесах становится меньше

«После трагедии каждый четвертый лесной квартал оказался в зоне загрязнения. По прошествии почти сорока лет значительно уменьшились уровни и площади радиоактивного загрязнения в результате естественного распада выпавших радионуклидов», — отметили в профильном ведомстве.