Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов

По словам специалиста, эмоциональная нестабильность у детей связана с формированием зависимости и невозможностью курить в присутствии родителей. Врач рекомендовал полное прекращение употребления вейпов. Родители, в свою очередь, решили дополнительно применить строгие воспитательные меры. Этот случай подчеркивает важность контроля за детьми и необходимости профилактических бесед о вреде курения, в том числе электронных сигарет.