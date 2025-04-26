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В 4 раза выросла численность волков на Южном Урале

В 4 раза выросла численность волков на Южном Урале, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

С 2026 по 2025 год популяция волков в регионе увеличилась с 60 до 252 особей — в основном, эти хищники обитают в горно-заводской зоне. Как пояснил заместитель министра экологии области Иван Кинев, связано это, в основном, с ростом популяции косуль- основной добычи волков. Сейчас в регионе обитает до 96 тысяч косуль.

Волки также нападают на скот — в прошлом году были такие случаи около Нязепетровского и Анненского заказников. При этом за девять лет не было ни одного случая нападения волков на человека.

Кроме того, выросла численность лося, бурого медведя, а вот кабанов стало меньше.