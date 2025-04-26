Минэкологии РТ рассказало о свалках-долгожителях в Татарстане

Как рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ, почти два года не ликвидируется свалка в Советском районе Казани. В Зеленодольском районе, на улице Машиностроителей, свалка не убирается с сентября 2024 года.
«Такие нарушения природоохранного законодательства выявляются не только в ходе рейдов, но и во время авиаоблетов. 3 и 16 апреля в республике было проведено два авиаоблета, обследованы территории 19 районов республики и Набережных Челнов. Всего с воздуха выявлено 424 нарушения», — отметили в пресс-службе.
Большинство выявленных нарушений — также несанкционированные свалки. Они обнаружены в Альметьевском, Чистопольском и Бугульминском районах.
Санитарно-экологический двухмесячник проходит с 1 апреля в Татарстане в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по поручению Раиса РТ.