Минэкологии РТ рассказало о свалках-долгожителях в Татарстане

«Такие нарушения природоохранного законодательства выявляются не только в ходе рейдов, но и во время авиаоблетов. 3 и 16 апреля в республике было проведено два авиаоблета, обследованы территории 19 районов республики и Набережных Челнов. Всего с воздуха выявлено 424 нарушения», — отметили в пресс-службе.