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Минэкологии РТ рассказало о свалках-долгожителях в Татарстане

Информация о 39 свалках-долгожителях на территории Татарстана в настоящее время присутствует в системе Народный контроль. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в ходе доклада Раису РТ Рустаму Минниханову на традиционном республиканском совещании.

Источник: ИА Татар-информ

Как рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ, почти два года не ликвидируется свалка в Советском районе Казани. В Зеленодольском районе, на улице Машиностроителей, свалка не убирается с сентября 2024 года.

«Такие нарушения природоохранного законодательства выявляются не только в ходе рейдов, но и во время авиаоблетов. 3 и 16 апреля в республике было проведено два авиаоблета, обследованы территории 19 районов республики и Набережных Челнов. Всего с воздуха выявлено 424 нарушения», — отметили в пресс-службе.

Большинство выявленных нарушений — также несанкционированные свалки. Они обнаружены в Альметьевском, Чистопольском и Бугульминском районах.

Санитарно-экологический двухмесячник проходит с 1 апреля в Татарстане в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по поручению Раиса РТ.