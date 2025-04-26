Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали рассылать приглашения на видеоконференцию с главой Ростова

Глава Ростова предупредил о мошенниках, рассылающих ссылки на видеоконференции с ним.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале предупредил горожан о новой схеме мошенничества. Неизвестные рассылают сообщения с ссылками на якобы видеовстречу с мэром, чтобы обмануть доверчивых получателей.

Так, с незнакомых номеров присылают сообщения с приглашением присоединиться к видеоконференции с Александром Скрябиным. Перейдя по ссылке, человек может стать жертвой мошенников.

Глава города призвал ростовчан быть бдительными:

— Прошу вас быть внимательными, когда вам поступают звонки с подозрительных номеров или сообщения с подозрительными ссылками. Пожалуйста, ни в коем случае по ним не переходите!

Подписывайтесь на наш Телеграм.