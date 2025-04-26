Мошенники начали рассылать приглашения на видеоконференцию с главой Ростова

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале предупредил горожан о новой схеме мошенничества. Неизвестные рассылают сообщения с ссылками на якобы видеовстречу с мэром, чтобы обмануть доверчивых получателей.
Так, с незнакомых номеров присылают сообщения с приглашением присоединиться к видеоконференции с Александром Скрябиным. Перейдя по ссылке, человек может стать жертвой мошенников.
Глава города призвал ростовчан быть бдительными:
— Прошу вас быть внимательными, когда вам поступают звонки с подозрительных номеров или сообщения с подозрительными ссылками. Пожалуйста, ни в коем случае по ним не переходите!
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