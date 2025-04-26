Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая

Существенный вклад в развитие татарского языка внес первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, а приход к власти Раиса Татарстана Рустама Минниханова ознаменовал новый этап в языковой политике республики. Понимая, что без системных мер уникальное культурное наследие татар может быть безвозвратно утрачено, руководство региона разработало комплексную программу поддержки и развития языка. Были значительно увеличены бюджетные ассигнования на издание литературы, производство телепрограмм и кинофильмов на татарском. Особое внимание уделялось созданию цифрового контента, способного заинтересовать молодежь.