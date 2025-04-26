Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая

Возложение состоялось в казанском сквере, который носит имя классика татарской литературы. Мероприятие приурочено ко Дню родного языка и 139-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая.
В церемонии возложения цветов также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, представители творческой интеллигенции республики и просто почитатели таланта Габдуллы Тукая.
Существенный вклад в развитие татарского языка внес первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, а приход к власти Раиса Татарстана Рустама Минниханова ознаменовал новый этап в языковой политике республики. Понимая, что без системных мер уникальное культурное наследие татар может быть безвозвратно утрачено, руководство региона разработало комплексную программу поддержки и развития языка. Были значительно увеличены бюджетные ассигнования на издание литературы, производство телепрограмм и кинофильмов на татарском. Особое внимание уделялось созданию цифрового контента, способного заинтересовать молодежь.
Рустам Минниханов лично уделяет большое внимание вопросам языкового развития. На многочисленных встречах с творческой интеллигенцией, учителями, студентами он неизменно подчеркивает: «Татарский язык — это не просто средство общения, это код нашей национальной идентичности, хранитель многовековой мудрости нашего народа».