ГАИ Минска обеспечит дорожную безопасность на Радуницу

Дополнительно для организации бесперебойного движения общественного транспорта с 6.00 27 апреля до 17.00 29 апреля на местном проезде в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до улицы Стариновской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Для этого будут заранее установлены соответствующие дорожные знаки. Также 29 апреля с 6.30 до 17.00 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на улице Кульман от улицы Максима Богдановича в сторону улицы Кропоткина, в том числе по четной стороне улицы Академика Купревича от улицы Программистов до улицы Руссиянова.