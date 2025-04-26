ГАИ Минска обеспечит дорожную безопасность на Радуницу

Так, вблизи Чижовского кладбища в районе 14-го км МКАД разрешенную скорость с помощью дорожных знаков снизят до 50 км/ч. Кроме того, на территории кладбища для стоянки транспортных средств выделят дополнительные парковочные места на прилегающем земельном участке. Движение по временной парковке будет односторонним, выезд транспортных средств будет осуществляться вдоль кладбища и далее через поселок Новый Двор.
Вблизи Восточного кладбища для бесперебойного подъезда транспорта на проспекте Независимости от МКАД до улицы Калиновского будет организована стоянка транспортных средств, а разрешенная скорость с 80 км/ч с помощью дорожных знаков будет снижена до 40 км/ч.
Дополнительно для организации бесперебойного движения общественного транспорта с 6.00 27 апреля до 17.00 29 апреля на местном проезде в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до улицы Стариновской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Для этого будут заранее установлены соответствующие дорожные знаки. Также 29 апреля с 6.30 до 17.00 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на улице Кульман от улицы Максима Богдановича в сторону улицы Кропоткина, в том числе по четной стороне улицы Академика Купревича от улицы Программистов до улицы Руссиянова.
ГАИ обращает внимание, что во вторник, 29 апреля, наряды ДПС будут нести службу вблизи кладбищ, осуществляя регулировочные действия и оказывая помощь участникам дорожного движения.