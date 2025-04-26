Нижегородские закаты увидели в крупных городах России

Знаменитые виды красочных закатов над Нижним Новгородом 24 апреля на больших поверхностях демонстрировали в таких городах-мегаполисах как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Самара. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.