МЧС напомнило татарстанцам, как вести себя при грозе и сильном ветре

Главное управление МЧС России рекомендует жителям республики ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.
Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев.
Все окна домов необходимо плотно закрыть. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю.
Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.
Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.