Экс-руководитель омского минимущества Козлов прокомментировал свою отставку

24 апреля 2025 года пост руководителя министерства имущественных отношений Омской области покинул Евгений Козлов. Напомним, его уволили в связи с инцидентом с обеспечением жильем сирот. Официально чиновник отправился в отставку «по собственному желанию». Он дал комментарий порталу superomsk.ru.
«Впереди у министерства большая масштабная работа, предстоит еще многое сделать. Как показало время, сформировался крепкий профессиональный коллектив, который нацелен на результат. Уверен, команда министерства справится с приоритетами, стоящими в имущественной сфере», — сказал Евгений Козлов.
Его имя и фамилия уже не указаны на портале правительстве в разделе «Руководство минимущества». В этой структуре омич отработал 20 лет, возглавлял ее с 2019 года.
Уточним, после того, как чиновника обвинили в халатности, суд вынес оправдательный приговор.
Ранее «КП Омск» сообщила, что экс-директор «Омского лекарства» заявил о намерении судиться из-за своего увольнения.