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Экс-руководитель омского минимущества Козлов прокомментировал свою отставку

Он поблагодарил бывших коллег за многолетний совместный труд.

24 апреля 2025 года пост руководителя министерства имущественных отношений Омской области покинул Евгений Козлов. Напомним, его уволили в связи с инцидентом с обеспечением жильем сирот. Официально чиновник отправился в отставку «по собственному желанию». Он дал комментарий порталу superomsk.ru.

«Впереди у министерства большая масштабная работа, предстоит еще многое сделать. Как показало время, сформировался крепкий профессиональный коллектив, который нацелен на результат. Уверен, команда министерства справится с приоритетами, стоящими в имущественной сфере», — сказал Евгений Козлов.

Его имя и фамилия уже не указаны на портале правительстве в разделе «Руководство минимущества». В этой структуре омич отработал 20 лет, возглавлял ее с 2019 года.

Уточним, после того, как чиновника обвинили в халатности, суд вынес оправдательный приговор.

Ранее «КП Омск» сообщила, что экс-директор «Омского лекарства» заявил о намерении судиться из-за своего увольнения.