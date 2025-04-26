Тонкие нюансы получения наследства в Беларуси: Как не остаться без бабушкиной квартиры

В одной из предыдущих публикаций мы обращали внимание на то, что в отдельных случаях несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего имеют право на обязательную долю в наследстве вне зависимости от того, указаны ли они в завещании. Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследуемого имущества, которую наследник получит, даже если наследодатель этого не хочет. Размер обязательной доли составляет не меньше половины от того, что причиталось бы такому наследнику при наследовании по закону.