Тонкие нюансы получения наследства в Беларуси: Как не остаться без бабушкиной квартиры

В Беларуси получить наследство можно или по завещанию, или по закону. По закону это происходит в случаях, когда умерший не оставил завещания, либо завещание определяет судьбу только части наследства.
В состав наследства как правило входит все имущество, а также права и обязательства наследодателя на момент его смерти.
«Например, при составлении завещания ваш отец или дедушка распорядился, чтобы на случай его смерти квартира досталась старшему сыну. Это значит, что кроме указанной квартиры все остальное имущество умершего (дача, земельный участок, автомобиль, деньги, оставшиеся после смерти) будет распределено между наследниками по закону», — говорит адвокат.
Делим по закону
Если завещания нет, нужно определить очередность наследников. Наследники первой очереди — это дети, супруг и родители умершего.
«Например, к родственникам третьей степени родства относят прадеда и прабабку умершего, а родственники четвертой степени — это двоюродные внуки и внучки и двоюродные деды и бабушки (т.е. братья и сестры родных бабушек и дедушек)», — поясняет Гриневич.
Все наследники одной степени родства наследуют в равных долях.
Нужно учитывать, что в законодательстве содержится понятие наследования «по праву представления». Т.е., если наследник определенной очереди умер к моменту открытия наследства, то право на наследство получают ЕГО потомки, а наследство делится между ними поровну.
«Например, если к моменту открытия наследства дедушки, одного из его детей уже нет в живых, наследниками по праву представления будут внуки и внучки, т.е. дети умершего наследника первой очереди», — отмечает адвокат.
Наследники-иждивенцы. Что получают они?
Есть особая категорию наследников, которая может претендовать на имущество умершего, — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
К ним относятся наследники по закону, не входящие в очередь наследования, которые были нетрудоспособными к моменту открытия наследства и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении. При этом не важно, жили они вместе с наследодателем или отдельно.
Кроме того, к иждивенцам наследодателя относятся и те, кто не входит в число наследников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и жили с ним вместе. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, но не более ¼ части наследства.
Например, на момент смерти наследодатель несколько лет жил с супругой, их общим ребенком и несовершеннолетней дочерью супруги от первого брака. Если биологический отец ребенка не помогал дочке, а все бремя материальной поддержки девочки взял на себя умерший, то она входит в категорию иждивенцев. При наличии спора по данному вопросу с другими наследниками, статус иждивенца может быть подтвержден в судебном порядке.
В одной из предыдущих публикаций мы обращали внимание на то, что в отдельных случаях несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего имеют право на обязательную долю в наследстве вне зависимости от того, указаны ли они в завещании. Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследуемого имущества, которую наследник получит, даже если наследодатель этого не хочет. Размер обязательной доли составляет не меньше половины от того, что причиталось бы такому наследнику при наследовании по закону.
Наследуем по завещанию
Стоит отметить, что завещание — документ, который наследодатель подписывает лично и удостоверяет по определённой процедуре.
Если бабушка и дедушка хотят оставить после своей смерти квартиру внуку, каждый из них должен составить отдельное завещание, потому что по закону нельзя удостоверить один документ, который будет содержать волю нескольких наследодателей.
В завещании может быть определена судьба всего имущества либо только его части, кроме того, можно не конкретизировать имущество, которое входит в наследство, а сделать указание о том, что наследнику будут принадлежать и те вещи, собственником которых наследодатель еще не является на момент удостоверения завещания. Кроме того, наследодатель может без объяснения причин лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.
Форма завещания
Завещание должно быть составлено в письменной форме самим завещателем или записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом, и заверено нотариусом.
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, наследодатель должен полностью прочитать в присутствии нотариуса и свидетеля до его подписания. Если завещатель из-за физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашает для него свидетель (в присутствии нотариуса). Об этом в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
В отдельных случаях, функции нотариуса по удостоверению завещания могут выполнять главные врачи больниц, их заместители по медицинской части или дежурные врачи, если наследодатель находится на лечении; руководители администраций мест содержания под стражей, если завещатель находится в местах лишения свободы.
Можно ли оспорить завещание?
Довольно распространенный в адвокатской практике вопрос: могу ли я признать завещание незаконным? Да, сделать это можно.
«Например, наследодатель при жизни страдал психическим расстройством или в момент составления завещания не понимал значение своих действий. В таком случае завещание в судебном порядке может быть признано недействительным», — поясняет адвокат.
Основаниями признания завещания недействительным могут являться случаи, когда:
- завещание не удостоверено нотариусом или удостоверено лицом, которое не вправе это делать;
- завещание не подписано завещателем собственноручно, при этом не было причин, по которым умерший при жизни не мог подписать документ самостоятельно;
- при составлении, подписании, удостоверении завещания отсутствовали свидетели (в случае, когда их присутствие является обязательным).
Срок для принятия наследства
На это дается полгода со дня открытия наследства. Если наследник пропустил этот шестимесячный срок, он может обратиться в суд. В случае признания судом причины пропуска срока уважительной человек приобретет статус наследника. Без обращения в суд можно стать наследником, если другие наследники не возражают против этого.
В суде факт принятия наследства может подтверждаться тем, что кандидат в наследники несмотря на то, что не обратился вовремя к нотариусу, тем не менее, принял меры, направленные на сохранение имущества: оплачивал жилищно-коммунальные услуги за квартиру наследодателя, обеспечил сохранность личных вещей, которые в ней находились, ухаживал за земельным участком, оставшимся после смерти наследодателя
О том, что не входит в состав наследства, можно ли отказаться от части наследуемого имущества, и какова судьба долгов наследодателя, поговорим в следующий раз.