В Уфе бизнесмена Олега Макаренко отправили под домашний арест

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест на два месяца бизнесмена Олега Макаренко — владельца оптовой компании «Аквамак-процессинг». Об этом со ссылкой на адвоката предпринимателя сообщил «Ъ-Уфа».
Макаренко вменяют дачу взятки. По версии следствия, он, будучи профессором УГНТУ, взял у трех студентов по 130 тысяч рублей, чтобы те успешно сдали сессию. Сам бизнесмен свою вину не признает.
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