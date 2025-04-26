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В Уфе бизнесмена Олега Макаренко отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения уфимскому предпринимателю.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест на два месяца бизнесмена Олега Макаренко — владельца оптовой компании «Аквамак-процессинг». Об этом со ссылкой на адвоката предпринимателя сообщил «Ъ-Уфа».

Макаренко вменяют дачу взятки. По версии следствия, он, будучи профессором УГНТУ, взял у трех студентов по 130 тысяч рублей, чтобы те успешно сдали сессию. Сам бизнесмен свою вину не признает.

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