Минлесхоз сделал заявление о ситуации с радиацией в лесах Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства со ссылкой на данные государственного учреждения «Беллесозащита».
«Радиации становится меньше. Площадь радиационного загрязнения лесов, находящихся в ведении Минлесхоза, в 2024 году уменьшилась на 18,1 тыс. га», — уточнили в ведомстве.
В Минлесхозе уточнили, что контроль радиоактивного загрязнения территории леса проводится службой радиационного контроля отрасли, которая включает 35 аккредитованных (аттестованных) подразделений.
В пресс-службе заметили, что каждый год уточняется радиационная обстановка — отнесение лесных кварталов к зонам радиоактивного загрязнения. Сказано, что на данный момент площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза составляет 1,2 миллиона гектаров.
«После трагедии каждый четвертый лесной квартал оказался в зоне загрязнения. По прошествии почти сорока лет значительно уменьшились уровни и площади радиоактивного загрязнения в результате естественного распада выпавших радионуклидов», — отметили в сообщении.
И добавили, что в 1995 году доля загрязненных лесов, подведомственных Минлесхозу, была 25,6%, а в 2024 году доля снизилась до 13,9%.
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Тем временем Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.
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