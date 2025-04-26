Память на кончиках пальцев: Тараклия вспоминает героев Чернобыля

В Тараклии представители Блока «Победа», жители района, депутаты и сами ликвидаторы собрались, чтобы сказать главное: «Мы помним».
Люди склоняли головы не только в честь тех, кто в первые дни штурмовал радиоактивную стихию. Но и в память обо всех, кто медленно угасал потом — вдали от эпицентра катастрофы, но не от её последствий.
— «39 лет — вроде бы срок не такой большой. Но, к сожалению, люди начинают забывать о масштабах этой трагедии,» — горько заметил примар Тараклии Вячеслав Лупов. Его слова звучали как набат: риск повторения таких катастроф никуда не исчез, отмечает «Первый в Молдове».
Сегодня, когда мир снова балансирует над бездной, особенно остро ощущается: хрупкость планеты — не метафора. Это реальность.
— «Вы тогда героически исполнили свой долг», — сказал депутат парламента Вадим Фотеску. — «Ваш подвиг никогда не будет забыт».
Герои Чернобыля — не абстрактные образы из учебников. Это люди из плоти и крови. Им было всего чуть больше двадцати, когда они без колебаний шагнули навстречу неизвестной беде.
— «Перед первым выходом на работу нас выстроили в шеренгу,» — вспоминал ликвидатор Иван Шаган. — «На следующий день — в прямом смысле — очищали крышу четвёртого энергоблока. Никто не дрогнул.».
Эти солдаты чужой ошибки несли на себе тяжесть последствий. И сегодня в их голосах — не пафос, а простая истина: мир — в наших руках. Сохранять его — долг каждого.
Чернобыль — это не только про радиоактивные шлейфы в атмосфере. Это про мужество, которое и спустя десятилетия не тускнеет.
Про память, которую нельзя отпускать.
Про уроки, которые стоит повторять каждый день, чтобы не пройти их заново — но уже ценой новой беды.