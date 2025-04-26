Во время майских праздников в Ростовской области прогнозируют магнитную бурю

В ближайшие дни жителям Ростовской области стоит быть внимательнее к своему самочувствию — в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют периоды повышенной геомагнитной активности.
Согласно данным ученых, в конце апреля и начале мая возможны колебания магнитосферы. В частности:
— 26−30 апреля — магнитосфера спокойная или слабовозбужденная.
— 1−5 мая — возможны отдельные периоды возбуждения, но без сильных бурь.
— 6−10 мая — прогнозируется слабая магнитная буря, которая может повлиять на метеочувствительных людей.
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