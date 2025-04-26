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«Белпочта» перестала оформлять страховки на автомобили. Что случилось?

В пресс-службе «Белпочты» сообщили, что временно не будут оформлять договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Начиная с 23 апреля, это нельзя будет сделать ни в одном из отделений по всей Беларуси. Причину такого решения в организации не уточнили.

Источник: Смартпресс

Согласно официальному заявлению «Белпочты», оплатить второй взнос по страховому полису, оформленному до 22 апреля 2025 года, (некоторые автомобилисты разбивают оплату на два раза) в отделениях связи по-прежнему можно. Однако это можно сделать только через инфокиоски с помощью платёжной системы ЕРИП. Когда возобновят услугу, на «Белпочте» не рассказали.

Тем временем в «Белгосстрахе» сообщили, что оформить страховку можно тремя другими доступными способами, а именно:

  • в электронном виде на сайте «Белгосстраха»;
  • в подразделениях «Белгосстраха», где оказывают данные услуги;
  • в отделениях «Беларусбанка» или «Белагропромбанка».