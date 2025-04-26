«Белпочта» перестала оформлять страховки на автомобили. Что случилось?

Согласно официальному заявлению «Белпочты», оплатить второй взнос по страховому полису, оформленному до 22 апреля 2025 года, (некоторые автомобилисты разбивают оплату на два раза) в отделениях связи по-прежнему можно. Однако это можно сделать только через инфокиоски с помощью платёжной системы ЕРИП. Когда возобновят услугу, на «Белпочте» не рассказали.