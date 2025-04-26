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Скончался доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Николай Тульнов

Учёный родился в 1935 году.

Скончался доцент кафедры научного коммунизма — сейчас социологии и политологии ВГУ Николай Тульнов. Об этом сообщили «Вести Воронеж».

Учёный родился в 1935 году. Прошёл путь от учителя начальных классов до доцента Воронежского госуниверситета. Педагог читал лекции по научному коммунизму, социологии, социальной экологии и политической журналистике.

«Николай Данилович не только талантливый преподаватель, но и активный общественный деятель. В молодости он работал на ответственных должностях в комсомольских организациях, внося свой вклад в развитие молодёжного движения», — рассказали в пресс-службе кафедры.