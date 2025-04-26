На главной городской площади Краснодара установили скульптуру «Родина-мать»

В Краснодаре продолжаются работы по праздничному оформлению города к 79-й годовщине Великой Победы. Сегодня на главной городской площади установили скульптуру «Родина-мать».
В ближайшее время в различных районах города будут установлены шесть инсталляций «Память Победы», содержащие информацию о ключевых сражениях Великой Отечественной войны.
Всего в Краснодаре появится 34 тематических арт-объекта. Среди них 30-метровая инсталляция «Самолётики», праздничные консоли в виде Георгиевских лент с красными флагами, размещенные на опорах освещения, и другие декоративные элементы, создающие праздничную атмосферу в преддверии Дня Победы.