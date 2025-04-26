На главной городской площади Краснодара установили скульптуру «Родина-мать»

Всего в Краснодаре появится 34 тематических арт-объекта. Среди них 30-метровая инсталляция «Самолётики», праздничные консоли в виде Георгиевских лент с красными флагами, размещенные на опорах освещения, и другие декоративные элементы, создающие праздничную атмосферу в преддверии Дня Победы.