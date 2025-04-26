Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 27 апреля

По информации синоптиков, ночью 27 и 28 апреля на большей части территории Беларуси прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов. Вместе с тем в Минске ожидается от −1 до −3 градусов. В связи в этим в Беларуси было объявлено штормовое предупреждение.