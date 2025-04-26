Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 27 апреля, в воскресенье, сообщает портал pogoda.by.
По информации синоптиков, ночью 27 и 28 апреля на большей части территории Беларуси прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов. Вместе с тем в Минске ожидается от −1 до −3 градусов. В связи в этим в Беларуси было объявлено штормовое предупреждение.
В воскресенье, 27 апреля, будет переменная облачность и без осадков. Ветер окажется северным, северо-западным, в дневное время местами порывистым. Днем температура воздуха окажется от +7 до +13 градусов.
Ранее Белгидромет сказал, когда белорусам ждать окончания заморозков и тепла до +22.
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