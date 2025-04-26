«Решил повторить ролик из интернета». Под Минском несовершеннолетний прокатился на крыше поезда и получил удар током

По данным ведомства, 25 апреля, в пятницу, примерно в 17.25 17-летний подросток и его 18-летний знакомый (оба являются жителями Минска) на железнодорожной станции «Степянка» осуществили посадку на поезд региональных линий экономкласса между вагонами.