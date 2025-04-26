«Решил повторить ролик из интернета». Под Минском несовершеннолетний прокатился на крыше поезда и получил удар током

Под Минском 17-летний получил удар током, повторяя ролик из сети на крыше поезда. Подробности обнародовали в пресс-службе Минского облисполкома.
«Несовершеннолетний “зацепер” пострадал от удара током», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 25 апреля, в пятницу, примерно в 17.25 17-летний подросток и его 18-летний знакомый (оба являются жителями Минска) на железнодорожной станции «Степянка» осуществили посадку на поезд региональных линий экономкласса между вагонами.
«При этом залезли на крышу, где находились во время следования состава», — обратили внимание в Миноблисполкоме.
Сообщается, что неподалеку от остановочного пункта «Садовый» Минского района 17-летнего ударило электрическим током. Он упал на землю, где его нашел мужчина. Подростка доставили в больницу в реанимационное отделение с диагнозом «электротравма, электрические ожоги тела».
«Как пояснил пострадавший, ролики с подобными видео увидел в интернете и решил повторить», — отметили в ведомстве.
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